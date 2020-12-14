RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12709127101271112712
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
airmax78
 
Повідомлень: 43005
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5357 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:14

  airmax78 написав:
  _hunter написав:
  airmax78 написав:...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......

В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет.
В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...

Тоді розконсервують ЧАЕС. Там 2-3 тижні і вона працюватиме. Кацапи ж не просто так її захопили в лютому 22го. Розуміли що то є наш скритий потенціал. Готові були боронити її сидячі в радиоактивних окопах.

Я начинаю подозревать, что это какой-то тонкий сарказм? - японцы Фукусиму только в том году запустили повторно (а тряхнуло их - в 11м)...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 30 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11412
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:18

дешевше і швидше

  airmax78 написав:
  Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".

Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.

думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42245
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:10

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:30

у Бучі зріс

  Господар Вельзевула написав:https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.


у Бучі він зріс на 1%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42245
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 07:30

  airmax78 написав:Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів.

100%.
зеленський, міндичі, шуфричи, баканови, юзики та інші "слуги народа" зроблять це!
Візьмуть автомати в руки і відіб'ють!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 31 січ, 2026 07:45, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23312
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 07:31

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Господар Вельзевула написав:Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".

Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.

думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше

Може, зразу її перенести у петлюрівський вагончик?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23312
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 07:33

  Господар Вельзевула написав:https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.

Ще зарано робити висновки.
Проте в цілому, попит на орендне житло падає.
Звісно.
Від крєпкіх бесхозяйствєнніков, від самостійних корупціонерів - народ вже 35 років розбігається на всі чотири сторони, пачками, табунами, мільйонами!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23312
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 08:42

  airmax78 написав:Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.

В тебе мабуть від віденськоі кави трошки мізки висохли?)
Коли в киів, куколд?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12709127101271112712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17488017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6871141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6911)
31.01.2026 08:35
Ринок ОВДП (10657)
31.01.2026 06:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.