Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:52

Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.
klug
 
Повідомлень: 9060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:49

  klug написав:Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.

ого. і курс уже не такий смачний.
обидва позиціонувались як сорі-бонус за поганий додаток, але я думав це буде постійно
24589
 
Повідомлень: 285
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:57

  24589 написав:
  klug написав:Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.

ого. і курс уже не такий смачний.
обидва позиціонувались як сорі-бонус за поганий додаток, але я думав це буде постійно

а те шо його нема в Виндовс то -ганьба і кроілово яке приведе в попадалово
Vadim_
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 23.05.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
