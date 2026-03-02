|
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:52
Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:49
klug написав:
Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.
ого. і курс уже не такий смачний.
обидва позиціонувались як сорі-бонус за поганий додаток, але я думав це буде постійно
24589 написав: klug написав:
Може хто пропустив, як і я: Кишеня для простих смертних (не Craft) уже місяць як 5%, а не 6%.
ого. і курс уже не такий смачний.
обидва позиціонувались як сорі-бонус за поганий додаток
, але я думав це буде постійно
а те шо його нема в Виндовс то -ганьба і кроілово яке приведе в попадалово
