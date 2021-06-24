Я запустив лавину
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:52
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:14
Прислали СМС :
Энто заманивают на комиссии за снятие?
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:20
Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06
Re: А-Банк
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:49
Почитал тарифы по депозитам:
Там есть вот такое:
Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?
И, если да, то насколько "долго" нужно ничего не делать, чтобы счёт стал спящим?
Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46
Re: А-Банк
ох ці банки... чому не можна зробити один загальний однаковий для всіх список MCC для кешбеків по категоріям
А-банк дає кешбек по коду 7994 - Ігри і розваги
Ізі банк і Сенс не дає...
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:13
Додано: Пон 20 тра, 2024 06:22
Re: А-Банк
Коли знизили % по а-вкладу десь понад 1 рік назад, то залишив на ньому 1 коп і вона досі на місці. Також самі підняли КЛ до 100 тис і в принципі не бачу для чого, але трохи легше орієнтуватись від круглої цифри.
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56
Не советую Абанк если рассматриваете вариант для ФОП
Рассматривали Абанк как альтернативу Моно для выплат нашим ФОП по реквизитам SEPA (в Украине поддерживают только Моно, Абанк и Кредобанк, но у последнего отсутствует удобное приложение). У нас группа компаний на Кипре и ГонгКонге. В результате Абанк отказывал в зачислении средств и деньги просто возвращались обратно получателю. Поддержка отвечала, что платежи проходят проверку согласно внутренним правилам банка. Каких таких правил и что им могло не понравиться не очень понятно. В результате теряли время, деньги и нервы на общение с поддержкой. Для сравнения, Моно банк мгновенно засчитывает подобные переводы. Важно заметить, что и в Моно и в Абанке для зачисления переводов SEPA используется тот же посредник Сlear Junction. Деньги не засчитывают, в результате зря потрачены нервы и время. SEPA не работает.
После обращения на Минфине, связался представитель Абанка и попросил данные переводов, чтобы проверить. Предложил ему перезвонить через 30 минут так как данных не было под рукой, спустя 3 дня никто так и не перезвонил, зато отписались что одной из причин было то, что деньги отправляли не на счета ФОП, а на личные - что не соответствует действительности и я готов бы предоставить доказательства. В итоге Абанк на связь так и не вышие )
В общем категорически не советую. Поддержка отписывается / звонит только для вида, и дает некомпетентные ответы.
Додано: Сер 29 тра, 2024 14:07
Re: А-Банк
Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (
|