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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:52

  Driver написав:
  klug написав:Не знаю чи лише до мене, але Ломбард сьогодні добрий - вперше за рік спроб вдалося підвищити КЛ. Пробуйте- може ще комусь пощастить.

Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе

Я запустив лавину :D
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:14

Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів

Энто заманивают на комиссии за снятие?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:20

  demichh написав:Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів

Энто все нашару или заманивают на комиссии за снятие?
будет ясно через 62 дня
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06

Re: А-Банк

  demichh написав:Энто заманивают на комиссии за снятие
спробуйте зробити в додатку переказ кредитних коштів на карту іншого банку. Там буде видно, чи намалює банк комісію
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:49

Почитал тарифы по депозитам:
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/media/uploads/Depo/Taryf_vklady_fiz_osib_ua.pdf

Там есть вот такое:
Обслуговування сплячого рахунку, в т.ч. депозиту | 100 грн в місяць

Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?
И, если да, то насколько "долго" нужно ничего не делать, чтобы счёт стал спящим?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46

Re: А-Банк

ох ці банки... чому не можна зробити один загальний однаковий для всіх список MCC для кешбеків по категоріям

А-банк дає кешбек по коду 7994 - Ігри і розваги
Ізі банк і Сенс не дає...
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:13

  Driver написав:Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
мне тоже, втрое :evil: Но он такой тут мне не нужен.
Хоть отказывайся...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 06:22

Re: А-Банк

  Driver написав:Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?

Коли знизили % по а-вкладу десь понад 1 рік назад, то залишив на ньому 1 коп і вона досі на місці. Також самі підняли КЛ до 100 тис і в принципі не бачу для чого, але трохи легше орієнтуватись від круглої цифри.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Не советую Абанк если рассматриваете вариант для ФОП

Рассматривали Абанк как альтернативу Моно для выплат нашим ФОП по реквизитам SEPA (в Украине поддерживают только Моно, Абанк и Кредобанк, но у последнего отсутствует удобное приложение). У нас группа компаний на Кипре и ГонгКонге. В результате Абанк отказывал в зачислении средств и деньги просто возвращались обратно получателю. Поддержка отвечала, что платежи проходят проверку согласно внутренним правилам банка. Каких таких правил и что им могло не понравиться не очень понятно. В результате теряли время, деньги и нервы на общение с поддержкой. Для сравнения, Моно банк мгновенно засчитывает подобные переводы. Важно заметить, что и в Моно и в Абанке для зачисления переводов SEPA используется тот же посредник Сlear Junction. Деньги не засчитывают, в результате зря потрачены нервы и время. SEPA не работает.

После обращения на Минфине, связался представитель Абанка и попросил данные переводов, чтобы проверить. Предложил ему перезвонить через 30 минут так как данных не было под рукой, спустя 3 дня никто так и не перезвонил, зато отписались что одной из причин было то, что деньги отправляли не на счета ФОП, а на личные - что не соответствует действительности и я готов бы предоставить доказательства. В итоге Абанк на связь так и не вышие )

В общем категорически не советую. Поддержка отписывается / звонит только для вида, и дает некомпетентные ответы.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:07

Re: А-Банк

  DjPavel написав:нашим ФОП по реквизитам SEPA

Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (
Amethyst
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