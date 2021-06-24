Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Рассматривали Абанк как альтернативу Моно для выплат нашим ФОП по реквизитам SEPA (в Украине поддерживают только Моно, Абанк и Кредобанк, но у последнего отсутствует удобное приложение). У нас группа компаний на Кипре и ГонгКонге. В результате Абанк отказывал в зачислении средств и деньги просто возвращались обратно получателю. Поддержка отвечала, что платежи проходят проверку согласно внутренним правилам банка. Каких таких правил и что им могло не понравиться не очень понятно. В результате теряли время, деньги и нервы на общение с поддержкой. Для сравнения, Моно банк мгновенно засчитывает подобные переводы. Важно заметить, что и в Моно и в Абанке для зачисления переводов SEPA используется тот же посредник Сlear Junction. Деньги не засчитывают, в результате зря потрачены нервы и время. SEPA не работает.



После обращения на Минфине, связался представитель Абанка и попросил данные переводов, чтобы проверить. Предложил ему перезвонить через 30 минут так как данных не было под рукой, спустя 3 дня никто так и не перезвонил, зато отписались что одной из причин было то, что деньги отправляли не на счета ФОП, а на личные - что не соответствует действительности и я готов бы предоставить доказательства. В итоге Абанк на связь так и не вышие )



В общем категорически не советую. Поддержка отписывается / звонит только для вида, и дает некомпетентные ответы.