|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:05
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2731
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
la9 написав:
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
Нет. Операция просто заблокирована банком на программном уровне. Не будет ничего - ни покупки, ни списания, ни комиссии, ни грейса
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:55
WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6329
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 1135 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 чер, 2025 22:54
Howl написав:
WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
Sorry не знал. Спасибо за инфу. Хотя хрень редьки не слаще
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:46
Чи гарний вибір для відкриття рахунку під ФОП? Хтось користується? є зауваження?
upd: почитав тему, шото вже і не хочеться сюди)
-
dim.ua
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 25.10.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 чер, 2025 08:11
dim.ua написав:
Чи гарний вибір для відкриття рахунку під ФОП? Хтось користується? є зауваження?
upd: почитав тему, шото вже і не хочеться сюди)
Товариш користується, зауважень нема. Перекидає одразу на рахунок фізособи в інший банк по фіксованій комісії 2 грн.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4385
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1752
|762020
|
П'ят 20 чер, 2025 00:28
Лагуна
|
|1502
|529966
|
|
|202
|126551
|
|