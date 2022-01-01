|
Банк інвестицій та заощаджень
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:55
flysoulfly написав:
наразі може через гарячку відключають?
гарячка сказала що моєї заяви немає, а списали у вересні бо з квітня не було операцій. сюр.
відправлять запит у відділення і передзвонять.
KVV
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:49
Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
emeta
Повідомлень: 2934
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:33
emeta написав:
кто пробовал BISешка задіюється?
щоб перевірити треба ще ліміт отримати
unknownurl
Повідомлень: 780
З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 235 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 12:11
emeta написав:
Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.
ВIВ
Повідомлень: 882
З нами з: 03.02.21
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 109 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:07
unknownurl написав:
треба ще ліміт отримати
Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.
klug
Повідомлень: 8976
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 1272 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:24
klug написав: unknownurl написав:
треба ще ліміт отримати
Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.
Не дають
unknownurl
Повідомлень: 780
З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 235 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:20
klug написав:
Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.
не дають.
запит КІ, а далі цитую дослівно - "Заявку не погоджено. Наразі видача кредитА
неможлива"
KVV
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:34
KVV написав:
не дають.
А Ви теж інфлуенсер, як unknownurl
?
klug
Повідомлень: 8976
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 1272 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:09
klug всі ми свого роду інфлуенсери
KVV
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:19
ВIВ написав: emeta написав:
Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.
а кб 20% за "техніка" там тільки за кредитні?
flysoulfly
Повідомлень: 6017
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1925 раз.
- Подякували: 330 раз.
|
