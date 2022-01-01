RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:55

  flysoulfly написав: наразі може через гарячку відключають?

гарячка сказала що моєї заяви немає, а списали у вересні бо з квітня не було операцій. сюр.
відправлять запит у відділення і передзвонять.
KVV
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:49

Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 19.03.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:33

Re: Банк інвестицій та заощаджень

  emeta написав:кто пробовал BISешка задіюється?

щоб перевірити треба ще ліміт отримати :)
unknownurl
 
Повідомлень: 780
З нами з: 01.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 12:11

  emeta написав:Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?

дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:07

  unknownurl написав:треба ще ліміт отримати

Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.
klug
 
Повідомлень: 8976
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:24

  klug написав:
  unknownurl написав:треба ще ліміт отримати

Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.

Не дають :(
unknownurl
 
Повідомлень: 780
З нами з: 01.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:20

  klug написав:Навіть інфлюенсерм не дають? Якийсь недолугий маркетинг.

не дають.
запит КІ, а далі цитую дослівно - "Заявку не погоджено. Наразі видача кредитА неможлива"
KVV
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:34

  KVV написав:не дають.

А Ви теж інфлуенсер, як unknownurl?
klug
 
Повідомлень: 8976
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:09

klug всі ми свого роду інфлуенсери
KVV
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:19

  ВIВ написав:
  emeta написав:Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?

дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.

а кб 20% за "техніка" там тільки за кредитні?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6017
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
