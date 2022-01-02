nord написав:Investor_K написав:Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Ще й як чіпають...
У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.