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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 19:18

  nord написав:
  Investor_K написав:
  DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.

Ще й як чіпають... :cry:

У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 22:54

  Driver написав:А у меня кред. лимит (аж 10 тыс грн! :D ) не трогает.
Но зато по-тихому срезает лимит на оплату частями.
Ну и ладно. Если понадобится - воспользуюсь монобанковским/приватбанковским

У мене навпаки: кілька разів зрізали КЛ, а ОЧ росте.
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