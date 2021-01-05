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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:51

  посетитель написав:Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.

Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
  посетитель написав:так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.

Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
Visky
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