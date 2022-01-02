RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:56

ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:11

  mars7722 написав:ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?

А чого не користуватися? Гарний кредитний ліміт, розстрочки з більшим терміном ніж у моно, карти вигода (1% кешбека майже всюди), болт, атб.
Участь карт у нац.кешбеку.
У чому мінуси?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:56

  quadro_tony_da написав:ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді

Смішний. Є пруфи у ЄДРСР? У тарифах воно називається "комісією за переказ коштів", за таке ж можна брати комісію?
klug
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 18.08.14
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:26

novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
mars7722
 
Повідомлень: 6
З нами з: 16.07.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:08

  mars7722 написав:novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....

Відповід на питання "как вы пользуетесь этим банком?"
Отак і користуемся. Кредитні витрачаємо, свої тримаємо подалі.
Ви ж не питали саме про свої кровні
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
 
