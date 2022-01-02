А-Банк
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:02
novichok написав: greenozon написав:
з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками
Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на
Visa
50 грн кеш беку давали за перевипуск
Зараз нє?
А я такого не отримував
Investor_K
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:03
Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (
Solar_simfi
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:32
Solar_simfi написав:
Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (
Скоріш навпаки. Так склалося, що з середини весни почав активно використовувати кк банки.
novichok
