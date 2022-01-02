RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 226227228229

Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:02

  novichok написав:
  greenozon написав:з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на Visa

Зображення
50 грн кеш беку давали за перевипуск
Зараз нє?

А я такого не отримував
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:03

Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:32

  Solar_simfi написав:Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (

Скоріш навпаки. Так склалося, що з середини весни почав активно використовувати кк банки.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:08

У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:39

  klug написав:У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.

Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)


Зображення
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:28

  novichok написав:
  klug написав:У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.

Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)


Зображення

це куди таке приходить, вайбер-швайбер?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 12:45

  flysoulfly написав:це куди таке приходить, вайбер-швайбер?

Пушик в аппку а24
