Додано: Суб 06 вер, 2025 16:02
novichok написав: greenozon написав:
з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками
Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на
Visa
50 грн кеш беку давали за перевипуск
Зараз нє?
А я такого не отримував
Investor_K
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:03
Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (
Solar_simfi
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:32
Solar_simfi написав:
Можливо пропозиція платного перевипуску Мастера на Візу розсилалась виключно на малоактивні картки, бо ані мені, ані знайомим, хто плюс-мінус активно користується Ашкою, геть нічого не надходило (
Скоріш навпаки. Так склалося, що з середини весни почав активно використовувати кк банки.
novichok
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:08
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
klug
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:39
klug написав:
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)
novichok
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:28
novichok написав: klug написав:
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)
це куди таке приходить, вайбер-швайбер?
flysoulfly
Додано: Пон 08 вер, 2025 12:45
flysoulfly написав:
це куди таке приходить, вайбер-швайбер?
Пушик в аппку а24
WallNutPen
Додано: Пон 08 вер, 2025 13:26
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
це куди таке приходить, вайбер-швайбер?
Пушик в аппку а24
Пушика нема.
Мабуть "рилом не вийшов"
flysoulfly
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:10
Чому пише що 1% до 31.12.2025? А далі?
Investor_K
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:26
novichok написав: klug написав:
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)
У мене так:
klug
