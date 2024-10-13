Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1002100310041005 Додано: Пон 10 лис, 2025 09:25 Navegantes написав: 1finanсier написав: Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП? Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?



Після 13.00 починає діяти ціна наступного дня.

А так Приват пише "Всі котирування є індикативними та можуть змінюватися протягом дня" Після 13.00 починає діяти ціна наступного дня.А так Приват пише "Всі котирування є індикативними та можуть змінюватися протягом дня"

Дякую за відповідь Дякую за відповідь 1finanсier

Повідомлень: 1089 З нами з: 02.09.19 Подякував: 379 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 08:13 ternofond написав: Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня? Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?

А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется). А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется). moveton

Повідомлень: 6157 З нами з: 23.03.18 Подякував: 82 раз. Подякували: 760 раз. Профіль 3 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 09:18 moveton написав: ternofond написав: Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня? Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?

А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется). А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется).

я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами. я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами. edgar_po Повідомлень: 596 З нами з: 09.04.16 Подякував: 46 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 09:44 Re: Ринок ОВДП edgar_po написав: я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами. я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами.

Такое. Всё вышеописанное укладывается в регламент, что перевод заходит на следующий рабочий день. Поэтому можно сразу кидать с ожиданием цен следующего дня и не париться. Позже - это уже что-то очень исключительное, как недавно было и тогда увеличение цен на день честно отложили. Ну а чтобы в текущий успело зайти, тут уже, как со звёздами повезёт. Наверное, для этого много всяких условий должно совпасть.



А назначение платежа в операции прям точно с символом номера было скопировано с образца? Странно, чтобы оно кем-то по дороге заменилось, хотя у какой-нить Алки не удивлюсь. То, что в назначении платежа любой символ важен - это норма. То, что с неправильным вообще на баланс зачислили - это уже круто. Если гайцам с немного не тем назначением отправить, то всё гораздо хуже: деньги уходят фактически в никуда (в подарок в общий котёл), сервисный центр чек о такой оплате не принимает и можно только писать письма, чтобы хотя бы вернули взад. Автоматический возврат за платёж о неоказанной услуге гайцы не практикуют. Да и с налоговой та же фигня. Уже привычно. Такое. Всё вышеописанное укладывается в регламент, что перевод заходит на следующий рабочий день. Поэтому можно сразу кидать с ожиданием цен следующего дня и не париться. Позже - это уже что-то очень исключительное, как недавно было и тогда увеличение цен на день честно отложили. Ну а чтобы в текущий успело зайти, тут уже, как со звёздами повезёт. Наверное, для этого много всяких условий должно совпасть.А назначение платежа в операции прям точно с символом номера было скопировано с образца? Странно, чтобы оно кем-то по дороге заменилось, хотя у какой-нить Алки не удивлюсь. То, что в назначении платежа любой символ важен - это норма. То, что с неправильным вообще на баланс зачислили - это уже круто. Если гайцам с немного не тем назначением отправить, то всё гораздо хуже: деньги уходят фактически в никуда (в подарок в общий котёл), сервисный центр чек о такой оплате не принимает и можно только писать письма, чтобы хотя бы вернули взад. Автоматический возврат за платёж о неоказанной услуге гайцы не практикуют. Да и с налоговой та же фигня. Уже привычно. moveton

