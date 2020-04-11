RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:19

  Hennady написав:підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?

тут такого и не было - категории надо было выбирать всегда. Тем более 2% на все - это офигенно много. Вы шаромыгу ни с кем не путаете? 2% без выбора было у Пирреуса (но много исключений). А просто на все (с разными процентами) есть у Изи, Альянса, Юнекса - было у Востока
WallNutPen
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
 
1
