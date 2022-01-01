RSS
  #<1 ... 158159160161>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:09

  valya написав:Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%

Буде.Але платити не в застосунку Альянсу.
посетитель
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:46

lel В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".
vasylbel59
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 10.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:19

  vasylbel59 написав:lel В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".

теж з транспортом газу таке,додали Київ обл. та в одному акку перебив адресу,бо не оновило нові абонки Теплоенерго в Єдиній квітанції то по ОСББ теж не тягне особовий,благо в іншому акку залишило,а там суми гарні
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7475
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:00

vasylbel59
Вже має працювати додавання Газмережі України
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:07

Re: Банк Альянс

гаситься тут когда, в пятницу или в воскресенье можно? и проводит ли банк входящий СЭП в воскресенье? а р2р?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:26

Кащей Так.Можно все у неділю.
Вадимка
 
Повідомлень: 477
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:44

Re: Банк Альянс

Колеги, підкажіть, будь ласка, чи можна сплачувати за комуналку іншу суму, не ту, яка вказана в шаблоні? Ніби, не бачу можливості редагувати суму, що можна зробити?
Andrew75
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:52

  Andrew75 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, чи можна сплачувати за комуналку іншу суму, не ту, яка вказана в шаблоні? Ніби, не бачу можливості редагувати суму, що можна зробити?

Ммм? У меня в "Деталi" сумма редактируется. Или это только так кажется?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:20

moveton О, точно, редактируется. Спасибо.
Andrew75
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:00

Re: Банк Альянс

Колеги, я 27 листопада заплатив за гарячу воду в Київтеплоенерго, гроші досі не поступили. Це нормально для Теплоенерго чи ні?
Andrew75
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
