|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:09
valya написав:
Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%
Буде.Але платити не в застосунку Альянсу.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:46
lel В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".
-
vasylbel59
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 10.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:19
vasylbel59 написав:lel
В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".
теж з транспортом газу таке,додали Київ обл. та в одному акку перебив адресу,бо не оновило нові абонки Теплоенерго в Єдиній квітанції то по ОСББ теж не тягне особовий,благо в іншому акку залишило,а там суми гарні
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7475
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1612 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:00
vasylbel59
Вже має працювати додавання Газмережі України
-
Long_distance_runner
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 13:07
гаситься тут когда, в пятницу или в воскресенье можно? и проводит ли банк входящий СЭП в воскресенье? а р2р?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1787
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 13:26
Кащей Так.Можно все у неділю.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:44
Колеги, підкажіть, будь ласка, чи можна сплачувати за комуналку іншу суму, не ту, яка вказана в шаблоні? Ніби, не бачу можливості редагувати суму, що можна зробити?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:52
Andrew75 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, чи можна сплачувати за комуналку іншу суму, не ту, яка вказана в шаблоні? Ніби, не бачу можливості редагувати суму, що можна зробити?
Ммм? У меня в "Деталi" сумма редактируется. Или это только так кажется?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6248
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:20
moveton О, точно, редактируется. Спасибо.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:00
Колеги, я 27 листопада заплатив за гарячу воду в Київтеплоенерго, гроші досі не поступили. Це нормально для Теплоенерго чи ні?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2311
|1191663
|
|
|2894
|1751162
|
|
|1875
|852670
|
|