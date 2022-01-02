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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Агропросперіс Банк 4.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
70%
7
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:42

Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.
Laura2468
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:35

  Laura2468 написав:Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.

заСЕПити гроші вхід/вихід, до речі, також тільки в робочі години/дні банку.
novichok
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Повідомлень: 3442
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:23

Сьогодні після обіду зайшов у відділення на Оболоні (Київ) отримати невелику суму з карткового рахунку. Сказали, що в касі грошей нема зовсім. Банкоматів у них ніколи не було. А тепер і в касі коштів нема. :shock:
nord
 
Повідомлень: 485
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:02

  nord написав:Сьогодні після обіду зайшов у відділення на Оболоні (Київ) отримати невелику суму з карткового рахунку. Сказали, що в касі грошей нема зовсім. Банкоматів у них ніколи не було. А тепер і в касі коштів нема. :shock:

Кредитний ліміт теж зменшили
sens
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Повідомлень: 17922
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:01

  sens написав:
  nord написав:Сьогодні після обіду зайшов у відділення на Оболоні (Київ) отримати невелику суму з карткового рахунку. Сказали, що в касі грошей нема зовсім. Банкоматів у них ніколи не було. А тепер і в касі коштів нема. :shock:

Кредитний ліміт теж зменшили

Банк видає кредитні карти? Який ліміт запропонували?
tarasum
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Повідомлень: 686
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:54

nord взагалі
є можливість зняти готівку в банкоматах інших банків навіть без комісії - якщо сума невелика
Marica
 
Повідомлень: 184
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:21

  Marica написав:nord взагалі
є можливість зняти готівку в банкоматах інших банків навіть без комісії - якщо сума невелика

Була велика. :cry:
nord
 
Повідомлень: 485
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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