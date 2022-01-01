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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 38394041

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:37

  lamal написав:а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?

Фактично він вже закінчився...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:37

Інформація фонду гарантування вкладів

До 24 квітня буде сформовано реєстр акцептованих вимог кредиторів «Айбокс банку».

☎️Дізнатись про включення до реєстру можна буде після його затвердження, звернувшись на «гарячу лінію» Фонду: 0 800 105 800.

Для погашення вимог потрібно направити заяву про визнання вимог кредитора. Деталі – на нашому вебсайті:
https://bit.ly/3mvRpsL

Вкладникам банку «Форвард» Фонд розпочинає відшкодування коштів за договорами банківського вкладу, незалежно від дати їх закінчення з 13 березня
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:26

zvirobiy
про кредиторів зрозуміло, а от про вкладників депозитів інфи ще нема. Одже, чекаємо...

Доречи, а хтось знає, якщо в Приваті обрати виплату вкаладу з Айбоксу на карту для виплат, то комісія зниметься?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:08

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Snower написав:Доречи, а хтось знає, якщо в Приваті обрати виплату вкаладу з Айбоксу на карту для виплат, то комісія зниметься?

без комсы будет
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 08:44

Snower
Чомусь згадаласьї ситуація з Михайлівський: там теж якісь реєстри формували, і поки формування не завершили, то виплати не починали. В підсумку, старт виплат затримався, але не на довго, на тиждень чи два (точно вже не згадаю)
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:38

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Кто знает, почему при ликвидации банка выплаты по депозитам, которые закончились, ФГВФО начинает проводить раньше, чем по депозитам, которые еще не закончились на момент введения ВА ?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:45

  [Fin501] написав:Кто знает, почему при ликвидации банка выплаты по депозитам, которые закончились, ФГВФО начинает проводить раньше, чем по депозитам, которые еще не закончились на момент введения ВА ?

Ну регламент у понда такой, реестры по текущим счетам (туда возвращается депо) формируются гораздо раньше.
А по незакончившимся депо еще нужно сформировать начисление %% на день ВА, начислить налоги и сформировать текущий остаток
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:17

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Тут банк вбили, тому мають відразу все виплачувати.
Та щось не дуже поспішають
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:27

Телефонували з банку, виплати з сьогоднішнього дня
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:30

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Уже есть на сайте фонда релиз о начале выплат с 24.03.
https://www.fg.gov.ua/articles/53302-fo ... iplat.html
ramzes4
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