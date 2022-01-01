Універсал відмовився сьогодні платити, нібито немає доступу.
А це єдина банка, що дозволяє по безналу вивести крупну суму 😔
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:21
Універсал відмовився сьогодні платити, нібито немає доступу.
А це єдина банка, що дозволяє по безналу вивести крупну суму 😔
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:29
Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:42
Айбокс виплати
Отримати відшкодування вкладники можуть дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ».
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:09
Можно в сутки 100к снять наличными в кассе, а остальное на выход p2p?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:16
Случайно узнал про Якоробку, пошел сразу в ПУМБ в отделение (удаленно решил, что сегодня уже не выплатят). Что-то суммы не сходятся. По какому курсу евро они считали, 39.0132? По доллару понятно.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:43
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
у меня здесь было 2 вклада по 2707 доллара. Сумма по каждому вкладу упала отдельно на Приват, но она разная. кто-то знает почему, ведь курс выплат одинаковый ? под 200 грн разница..
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:45
Ще нарахувались відсотки за вкладом, так як 1 вклад був зроблений раніше, відсотків нарахувалось більше
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:46
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:05
А по какому курсу при выплате конвертируются в гривну вклады в долларах и евро?
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