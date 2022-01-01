RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:05

  Housane написав:
  alter написав:Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?

Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду

Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.
alter
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:20

  alter написав:
  Housane написав:
  alter написав:Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?

Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду

Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.

В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк :)
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.
demichh
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 09.12.10
Подякував: 148 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:59

  demichh написав:В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк :)
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.

А что в ПУМБе запросить?
Выдали выписку по рахунку
Призначення Виплата грошових коштів з АТ "Айбоксбанк"
Сомнительная индульгенция
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
[Fin501]
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 03.02.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:45

  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
AlexSV
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:02

  AlexSV написав:
  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.


послал ПБ далеко и прямо.
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
.
Значит, дело не в цифре паспорта.

Держитесь ПОДАЛЬШЕ от гос-анутого привата!
[Fin501]
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 03.02.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09

  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Тут более интересно сколько это котлет было. Больше одной нарушает лимиты от НБУ. Но может ТАСе они и не указ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:44

  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:
Honestus
 
Повідомлень: 53
З нами з: 26.12.22
Подякував: 23 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 343, 344, 345
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
3443 1821888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2023 07:36
195375n
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48482 24990843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2023 16:49
Hotab
Банк Преміум - БАНКРОТ 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » П'ят 12 лют, 2010 09:48
65 30822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 17:15
Solar_simfi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2417)
24.03.2023 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.