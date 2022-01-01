Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 26 бер, 2023 13:46
ziks написав:
У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.
Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.
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Amethyst
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:15
Amethyst написав: ziks написав:
У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.
Так і є, з агентами.
В агентах есть и Универсал. Только, как тут выше писали, он сам не согласен с тем, что он агент
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:16
Amethyst написав:
Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.
Можно в одни сутки снять с карты 100К налом и 100К p2p?
Или лимит общий?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:20
emeta написав: Amethyst написав:
Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.
Можно в одни сутки снять с карты 100К налом и 100К p2p?
Или лимит общий?
Я знімав налом 100к та по р2р кидав 50к - все чудово спрацювало. Ліміти точно різні
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:22
ziks написав:
У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.
Человечище составил и постоянно обновляет супер-таблицу, здоровья ему и всех благ, а также ПЛЮС от каждого из нас за полезный инструмент,
однако,
как говорил Горбачев М.С.(из анекдота): "Если вы хотите качественно, да еще и бесплатно, то вам нужно в правительство."(с)
ФГВФО - Универсал - карта моно - куда угодно СЕП/p2p
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[Fin501]
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:59
[Fin501] написав:
Человечище составил и постоянно обновляет супер-таблицу, здоровья ему и всех благ, а также ПЛЮС от каждого из нас за полезный инструмент,
однако,
как говорил Горбачев М.С.(из анекдота): "Если вы хотите качественно, да еще и бесплатно, то вам нужно в правительство."(с)
ФГВФО - Универсал - карта моно - куда угодно СЕП/p2p
Я ж не кртикую роботу автора, навпаки, часто користуюся результатом його роботи, але в даній ситуації, нажаль, ця таблиця не відповідає в повній мірі на моє питання. Це точно не вина автора.
До теми, ГЛ УкрГаза кажуть, що їх пакет Економ, на який зараховують виплати, дозволяє виводити СЕПом без комісії, анлім
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ziks
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Додано: Нед 26 бер, 2023 18:28
ziks написав:
До теми, ГЛ УкрГаза кажуть, що їх пакет Економ, на який зараховують виплати, дозволяє виводити СЕПом без комісії, анлім
Ооо, а от єнто спробуйте!
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Amethyst
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