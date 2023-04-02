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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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Акордбанк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:35

  J написав:как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
FinTech
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Повідомлень: 168
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:46

  FinTech написав:
  J написав:как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно

Р2р до 100к без комис.В месяц.Толкать с Акорда.
IDAN
 
Повідомлень: 217
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 87888990
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