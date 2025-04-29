в МТБ проходить як переказ з усіма прелєстями
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 бер, 2025 22:26
Додано: Сер 26 бер, 2025 01:18
Re: Акордбанк
Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:09
подскажите, p2p перевод на Найкращу сразу же гасит задолженность по кред. лимиту
Или нужно ждать проводки и лучше только СЭПить?
Додано: Вів 29 кві, 2025 17:48
Re: Акордбанк
В будний без проблем, в выходной могут быть варианты
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