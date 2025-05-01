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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 бер, 2025 22:26
Chicheva написав:
Кредитными - в льготном?
в МТБ проходить як переказ з усіма прелєстями
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KVV
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Додано: Сер 26 бер, 2025 01:18
Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа
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wolt450
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:09
подскажите, p2p перевод на Найкращу сразу же гасит задолженность по кред. лимиту
Или нужно ждать проводки и лучше только СЭПить?
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emeta
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Додано: Вів 29 кві, 2025 17:48
emeta написав:подскажите, p2p перевод на Найкращу сразу же гасит задолженность по кред. лимиту
Или нужно ждать проводки и лучше только СЭПить?
В будний без проблем, в выходной могут быть варианты
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Chicheva
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Додано: Чет 01 тра, 2025 08:38
Підкажіть, будьте ласкаві, категорії кешбеку на травень. Дякую.
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ShtormK
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Додано: Чет 01 тра, 2025 08:55
ShtormK написав:
Підкажіть, будьте ласкаві, категорії кешбеку на травень. Дякую.
АЗС 2%
Дитячі товари 3%
Кафе та ресторани 3%
Кіно та театри 10%
Тварини 20%
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greenozon
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Додано: Чет 01 тра, 2025 08:58
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Visky
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