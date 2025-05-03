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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

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Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:26

  Chicheva написав:Кредитными - в льготном?

в МТБ проходить як переказ з усіма прелєстями
KVV
 
Повідомлень: 1390
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Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 01:18

Re: Акордбанк

Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа
wolt450
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Повідомлень: 3777
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:09

подскажите, p2p перевод на Найкращу сразу же гасит задолженность по кред. лимиту
Или нужно ждать проводки и лучше только СЭПить?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 17:48

Re: Акордбанк

emeta написав:подскажите, p2p перевод на Найкращу сразу же гасит задолженность по кред. лимиту
Или нужно ждать проводки и лучше только СЭПить?
В будний без проблем, в выходной могут быть варианты
Chicheva
 
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:38

Підкажіть, будьте ласкаві, категорії кешбеку на травень. Дякую.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 301
З нами з: 12.05.18
Подякував: 40 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:55

  ShtormK написав:Підкажіть, будьте ласкаві, категорії кешбеку на травень. Дякую.



АЗС 2%
Дитячі товари 3%
Кафе та ресторани 3%
Кіно та театри 10%
Тварини 20%
greenozon
 
Повідомлень: 16550
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1732 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:58

ShtormK https://uainvest.com.ua/cashback
перевірив - правильно
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 21:28

Re: Акордбанк

А коли тут нараховують кб. Категорії вибрані, мсс вірний, а кб немає. Може через деякий час?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 21:48

valya Після проводки операції - 2-3 дні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 22:02

Re: Акордбанк

Ну шо там банк?
Investor_K
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  #<1 ... 202203204205
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