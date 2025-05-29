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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35
wolt450 написав:
Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа
так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло
чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:48
novichok написав:
Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?
Ну я теж так подумав.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 14:33
IDAN написав: novichok написав:
Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?
Ну я теж так подумав.
потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:44
flysoulfly написав:
потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке
Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
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novichok
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:05
novichok написав: flysoulfly написав:потягнути
? - з Найкращої брали мзду за таке
Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
щось я нічого не зрозумів, але... З Найкращої раніш безкоштовні
перекази були лише з аппки своїм р2р, До 100Кгрн на місяць. А буде покращено - фактично лише до 80К на місяць
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 тра, 2025 21:07
20т. іншими сервісами теж мабуть можна переводити. Ізипей, наприклад. Буде коміс від Ізіпея,але не буде коміса з акорда.
Мабуть
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novichok
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