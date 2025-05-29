RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35

  wolt450 написав:Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа


так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло

чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких :)
:!:
greenozon
 
Повідомлень: 16587
З нами з: 01.06.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:37

Re: Акордбанк

Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

Зображення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:48

  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

Зображення

Ну я теж так подумав.
IDAN
 
Повідомлень: 307
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:33

  IDAN написав:
  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

Зображення

Ну я теж так подумав.

потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке
flysoulfly
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:44

  flysoulfly написав:потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке

Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:05

  novichok написав:
  flysoulfly написав:потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке

Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
щось я нічого не зрозумів, але... З Найкращої раніш безкоштовні перекази були лише з аппки своїм р2р, До 100Кгрн на місяць. А буде покращено - фактично лише до 80К на місяць
flysoulfly
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:07

20т. іншими сервісами теж мабуть можна переводити. Ізипей, наприклад. Буде коміс від Ізіпея,але не буде коміса з акорда.
Мабуть
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.