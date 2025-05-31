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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:47

Кащей Ага, кишеню поширше роззявимо, я давно зареєстрований, що дає 30т. замість 5т., але не стосується Акорду, це обмеження саме банки. Певен, що EasyID для неї не допоможе.
Це було питання, тепер контрвідповідь практика на відповідь теоретика, але дякую за відгук!
Востаннє редагувалось Visky в Суб 31 тра, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:51

Re: Акордбанк

Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Не знаю, как Аккорд, но Изины карты пополнял на две пайки с терминалов разных сетей (ИзиПэй и Сити24).
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:54

Кащей А оце слушна порада, дякую! Треба, щоб ще ці 2 термінали були зручно розташовані
Visky
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  #<1 ... 204205206207
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