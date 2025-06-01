|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:47
Кащей Ага, кишеню поширше роззявимо, я давно зареєстрований, що дає 30т. замість 5т., але не стосується Акорду, це обмеження саме банки. Певен, що EasyID для неї не допоможе.
Це було питання, тепер контрвідповідь практика на відповідь теоретика, але дякую за відгук!
Востаннє редагувалось Visky
в Суб 31 тра, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:51
Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Не знаю, как Аккорд, но Изины карты пополнял на две пайки с терминалов разных сетей (ИзиПэй и Сити24).
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 15:54
Кащей А оце слушна порада, дякую! Треба, щоб ще ці 2 термінали були зручно розташовані
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 21:58
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3567
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 18:36
Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2728
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 19:57
la9 написав:
Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6450
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Нед 01 чер, 2025 20:32
Amethyst написав: la9 написав:
Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500
Свого часу отримав без проблем, але був офіційно працевлаштований.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1680
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|