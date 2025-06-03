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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:47

Кащей Ага, кишеню поширше роззявимо, я давно зареєстрований, що дає 30т. замість 5т., але не стосується Акорду, це обмеження саме банки. Певен, що EasyID для неї не допоможе.
Це було питання, тепер контрвідповідь практика на відповідь теоретика, але дякую за відгук!
Востаннє редагувалось Visky в Суб 31 тра, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:51

Re: Акордбанк

Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Не знаю, как Аккорд, но Изины карты пополнял на две пайки с терминалов разных сетей (ИзиПэй и Сити24).
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:54

Кащей А оце слушна порада, дякую! Треба, щоб ще ці 2 термінали були зручно розташовані
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 21:58

  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

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novichok
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:36

Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:57

  la9 написав:Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:32

  Amethyst написав:
  la9 написав:Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500

Свого часу отримав без проблем, але був офіційно працевлаштований.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:29

  novichok написав:
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Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразму :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 05:46

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500

Свого часу отримав без проблем, але був офіційно працевлаштований.

Це нажаль не так , якщо у вас ліміт заДІЯний , майже увесь , то ви маєте кожного місяця в середньому від 6000 грн . тому якщо глобус чи акорд не дали ліміт , то нічого поганого немає - не заробите до 500 грн додатково
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:09

  novichok написав:
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Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразму :cry:

примітка 2 до тарифів Найкращої - це воно? ( про транзитну активність) :shock:
2
Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власних коштів до 50 тис. грн. на місяць - це накопичувальна сума всіх переказів, крім переказів на рахунки фізичних осіб (в т.ч. перекази на картки інших банків), здійснених засобами
системи Інтернет-Банкінг з усіх рахунків клієнта протягом календарного місяця;

Банк встановлює спеціальну комісію для безготівкових переказів на рахунки фізичних осіб в іншому українському банку (в т.ч. за реквізитами платіжної картки), якщо одночасно виконуються наступні умови:
1) загальна сума операцій поповнення поточних і карткових рахунків клієнта в Банку протягом останніх двох календарних місяців шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також
переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) складає не менше 80% від суми всіх зарахувань на рахунки клінта в Банку за
даний період (крім переказів між власними рахунками клієнта);

2) загальна сума операцій отримання готівки в банкоматах іншого банку на території України та безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає не менше
80% від суми всіх витратних операцій з поточних та/або карткових рахунків клієнта в Банку протягом даного періоду (крім переказів між власними поточними/картковими рахунками в Банку, а також безготівкового валютообміну);

3) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає більше ніж 50% від суми вищезазначених операцій поповнення шляхом внесення готівки
(в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення
підприємницької діяльності) за даний період;

4) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб, в т.ч. перекази на рахунки клієнта в іншому банку, протягом останніх двох календарних місяців, з врахуванням суми переказу, що виконується, складає більше 5 тис. грн. або за
кількістю більше 5-ти операцій;

5) якщо клієнт обслуговується в Банку більше 30 календарних днів і сума середньоденних залишків на поточних і карткових рахунках клієнта в Банку (еквівалент за курсом НБУ) протягом минулого місяця, якщо операція виконується до 15-го числа
включно, або в поточному місяці, якщо операція виконується після 15-го числа місяця, складає не більше ніж 30% від суми всіх вищезазначених поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за
номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за аналогічний період.
жжесть!
flysoulfly
 
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