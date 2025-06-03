Кащей Ага, кишеню поширше роззявимо, я давно зареєстрований, що дає 30т. замість 5т., але не стосується Акорду, це обмеження саме банки. Певен, що EasyID для неї не допоможе. Це було питання, тепер контрвідповідь практика на відповідь теоретика, але дякую за відгук!
Востаннє редагувалось Visky в Суб 31 тра, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
la9 написав:Підкажіть, а як реально тут кредитку отримати? Хоча б на 1000 КЛ
Тяжко, треба рейтинг УБКІ мати від 500
Свого часу отримав без проблем, але був офіційно працевлаштований.
Це нажаль не так , якщо у вас ліміт заДІЯний , майже увесь , то ви маєте кожного місяця в середньому від 6000 грн . тому якщо глобус чи акорд не дали ліміт , то нічого поганого немає - не заробите до 500 грн додатково
Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразму
примітка 2 до тарифів Найкращої - це воно? ( про транзитну активність)
2 Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власних коштів до 50 тис. грн. на місяць - це накопичувальна сума всіх переказів, крім переказів на рахунки фізичних осіб (в т.ч. перекази на картки інших банків), здійснених засобами системи Інтернет-Банкінг з усіх рахунків клієнта протягом календарного місяця;
Банк встановлює спеціальну комісію для безготівкових переказів на рахунки фізичних осіб в іншому українському банку (в т.ч. за реквізитами платіжної картки), якщо одночасно виконуються наступні умови: 1) загальна сума операцій поповнення поточних і карткових рахунків клієнта в Банку протягом останніх двох календарних місяців шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) складає не менше 80% від суми всіх зарахувань на рахунки клінта в Банку за даний період (крім переказів між власними рахунками клієнта);
2) загальна сума операцій отримання готівки в банкоматах іншого банку на території України та безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає не менше 80% від суми всіх витратних операцій з поточних та/або карткових рахунків клієнта в Банку протягом даного періоду (крім переказів між власними поточними/картковими рахунками в Банку, а також безготівкового валютообміну);
3) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає більше ніж 50% від суми вищезазначених операцій поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за даний період;
4) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб, в т.ч. перекази на рахунки клієнта в іншому банку, протягом останніх двох календарних місяців, з врахуванням суми переказу, що виконується, складає більше 5 тис. грн. або за кількістю більше 5-ти операцій;
5) якщо клієнт обслуговується в Банку більше 30 календарних днів і сума середньоденних залишків на поточних і карткових рахунках клієнта в Банку (еквівалент за курсом НБУ) протягом минулого місяця, якщо операція виконується до 15-го числа включно, або в поточному місяці, якщо операція виконується після 15-го числа місяця, складає не більше ніж 30% від суми всіх вищезазначених поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за аналогічний період.