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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 205206207208 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 4 5 33 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 3 2- Погане. Некомпетентне. 6% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 12% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 48% 16 Всього голосів : 33 Додано: Вів 03 чер, 2025 12:29 flysoulfly написав: novichok написав:



Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразму



примітка 2 до тарифів Найкращої - це воно? ( про транзитну активність)

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Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власних коштів до 50 тис. грн. на місяць - це накопичувальна сума всіх переказів, крім переказів на рахунки фізичних осіб (в т.ч. перекази на картки інших банків), здійснених засобами

системи Інтернет-Банкінг з усіх рахунків клієнта протягом календарного місяця;



Банк встановлює спеціальну комісію для безготівкових переказів на рахунки фізичних осіб в іншому українському банку (в т.ч. за реквізитами платіжної картки), якщо одночасно виконуються наступні умови:

1) загальна сума операцій поповнення поточних і карткових рахунків клієнта в Банку протягом останніх двох календарних місяців шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також

переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) складає не менше 80% від суми всіх зарахувань на рахунки клінта в Банку за

даний період (крім переказів між власними рахунками клієнта);



2) загальна сума операцій отримання готівки в банкоматах іншого банку на території України та безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає не менше

80% від суми всіх витратних операцій з поточних та/або карткових рахунків клієнта в Банку протягом даного періоду (крім переказів між власними поточними/картковими рахунками в Банку, а також безготівкового валютообміну);



3) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає більше ніж 50% від суми вищезазначених операцій поповнення шляхом внесення готівки

(в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення

підприємницької діяльності) за даний період;



4) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб, в т.ч. перекази на рахунки клієнта в іншому банку, протягом останніх двох календарних місяців, з врахуванням суми переказу, що виконується, складає більше 5 тис. грн. або за

кількістю більше 5-ти операцій;



5) якщо клієнт обслуговується в Банку більше 30 календарних днів і сума середньоденних залишків на поточних і карткових рахунках клієнта в Банку (еквівалент за курсом НБУ) протягом минулого місяця, якщо операція виконується до 15-го числа

включно, або в поточному місяці, якщо операція виконується після 15-го числа місяця, складає не більше ніж 30% від суми всіх вищезазначених поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за

номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за аналогічний період.

жжесть! Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразмупримітка 2 до тарифів Найкращої - це воно? ( про транзитну активність)жжесть!



Якась дурня. Картку на полку( Якась дурня. Картку на полку( ukr0014959 Повідомлень: 495 З нами з: 05.01.16 Подякував: 16 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 чер, 2025 12:34 novichok написав: novichok написав: Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?



Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?





Рояль -- у сад, адназначна Рояль -- у сад, адназначна Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6459 З нами з: 05.05.21 Подякував: 491 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 чер, 2025 13:22 Amethyst написав: novichok написав: novichok написав: Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?



Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?





Рояль -- у сад, адназначна Рояль -- у сад, адназначна

Аккорд злегка аккордеонувся Аккорд злегка аккордеонувся sens

Повідомлень: 18110 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 205206207208 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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