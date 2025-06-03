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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:29

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
Зображення

Про неочікувану потенційну комісію за "нехарактерну або транзитну активність" - це супер! Не знаю, чи є інші банки, що вже дійшли до такого маразму :cry:

примітка 2 до тарифів Найкращої - це воно? ( про транзитну активність) :shock:
2
Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власних коштів до 50 тис. грн. на місяць - це накопичувальна сума всіх переказів, крім переказів на рахунки фізичних осіб (в т.ч. перекази на картки інших банків), здійснених засобами
системи Інтернет-Банкінг з усіх рахунків клієнта протягом календарного місяця;

Банк встановлює спеціальну комісію для безготівкових переказів на рахунки фізичних осіб в іншому українському банку (в т.ч. за реквізитами платіжної картки), якщо одночасно виконуються наступні умови:
1) загальна сума операцій поповнення поточних і карткових рахунків клієнта в Банку протягом останніх двох календарних місяців шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також
переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) складає не менше 80% від суми всіх зарахувань на рахунки клінта в Банку за
даний період (крім переказів між власними рахунками клієнта);

2) загальна сума операцій отримання готівки в банкоматах іншого банку на території України та безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає не менше
80% від суми всіх витратних операцій з поточних та/або карткових рахунків клієнта в Банку протягом даного періоду (крім переказів між власними поточними/картковими рахунками в Банку, а також безготівкового валютообміну);

3) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає більше ніж 50% від суми вищезазначених операцій поповнення шляхом внесення готівки
(в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення
підприємницької діяльності) за даний період;

4) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб, в т.ч. перекази на рахунки клієнта в іншому банку, протягом останніх двох календарних місяців, з врахуванням суми переказу, що виконується, складає більше 5 тис. грн. або за
кількістю більше 5-ти операцій;

5) якщо клієнт обслуговується в Банку більше 30 календарних днів і сума середньоденних залишків на поточних і карткових рахунках клієнта в Банку (еквівалент за курсом НБУ) протягом минулого місяця, якщо операція виконується до 15-го числа
включно, або в поточному місяці, якщо операція виконується після 15-го числа місяця, складає не більше ніж 30% від суми всіх вищезазначених поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за
номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за аналогічний період.
жжесть!


Якась дурня. Картку на полку(
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:34

  novichok написав:
  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

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Рояль -- у сад, адназначна 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:22

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

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Рояль -- у сад, адназначна 8) :lol: :lol:

Аккорд злегка аккордеонувся
sens
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  #<1 ... 205206207208
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