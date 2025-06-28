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Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - клієнтів

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пільгова сума переказів за рахунок власних коштів до 50 тис. грн. на місяць - це накопичувальна сума всіх переказів, крім переказів на рахунки фізичних осіб (в т.ч. перекази на картки інших банків), здійснених засобами

системи Інтернет-Банкінг з усіх рахунків клієнта протягом календарного місяця;



Банк встановлює спеціальну комісію для безготівкових переказів на рахунки фізичних осіб в іншому українському банку (в т.ч. за реквізитами платіжної картки), якщо одночасно виконуються наступні умови:

1) загальна сума операцій поповнення поточних і карткових рахунків клієнта в Банку протягом останніх двох календарних місяців шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також

переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) складає не менше 80% від суми всіх зарахувань на рахунки клінта в Банку за

даний період (крім переказів між власними рахунками клієнта);



2) загальна сума операцій отримання готівки в банкоматах іншого банку на території України та безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає не менше

80% від суми всіх витратних операцій з поточних та/або карткових рахунків клієнта в Банку протягом даного періоду (крім переказів між власними поточними/картковими рахунками в Банку, а також безготівкового валютообміну);



3) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб і рахунки клієнта в іншому банку протягом останніх двох календарних місяців складає більше ніж 50% від суми вищезазначених операцій поповнення шляхом внесення готівки

(в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення

підприємницької діяльності) за даний період;



4) загальна сума безготівкових переказів на рахунки інших фізичних осіб, в т.ч. перекази на рахунки клієнта в іншому банку, протягом останніх двох календарних місяців, з врахуванням суми переказу, що виконується, складає більше 5 тис. грн. або за

кількістю більше 5-ти операцій;



5) якщо клієнт обслуговується в Банку більше 30 календарних днів і сума середньоденних залишків на поточних і карткових рахунках клієнта в Банку (еквівалент за курсом НБУ) протягом минулого місяця, якщо операція виконується до 15-го числа

включно, або в поточному місяці, якщо операція виконується після 15-го числа місяця, складає не більше ніж 30% від суми всіх вищезазначених поповнення шляхом внесення готівки (в т.ч. через ПТКС і касу інших банків) та безготівкових переказів за

номером картки, а також переказів від інших фізичних осіб і з рахунків клієнта в іншому банку (в т.ч. з рахунків клієнта в іншому банку, які ним відкриті для ведення підприємницької діяльності) за аналогічний період.

