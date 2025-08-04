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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
17
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:20

Що треба щоб без комісії поповнити $ віртуальну акордівську Приватну картку ?
достатньо просто в касу номер картки ? чи ще паспорт требують?
Можна в будь-якому їхньому відділенні, незалежно від того, де клієнт анкети заповнював? :)


(подивився актуальні таріфи... цікаво. Тобто, якщо ці ж бакси полежать, а потім з картки зняти - вони вже вважаються "не цільовими" коштами :shock: й 05,% комісія?.. )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:52

Re: Акордбанк

Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:40

  VASH написав:Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?


я так і роблю (СЕП в останній день, зранку)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:42

  VASH написав:Підкажіть крайній день та час погашення кредитного ліміту щоб не вийти з грейс періоду. У нагадуванні від банку щодо внесення мінімального платежу зазначено 31.07.25, якщо в цей день повністю погасити?


норм, але про всяк випадок краще в останній робочий день
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:10

Re: Акордбанк

Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:15

Re: Акордбанк

aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:14

  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися


Ну якщо для Вас роблять індивідуальний курс, то скоріш за всього що Ви дуже важливий клієнт в Банку)
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 17:21

  aanonimovic594 написав:
  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися


Ну якщо для Вас роблять індивідуальний курс, то скоріш за всього що Ви дуже важливий клієнт в Банку)


сказати що мутив бізняк із Маркаровою ще не таке буде як інд курс ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:41

  aanonimovic594 написав:
  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Можна домовитись при необхідності провести великий платіж обміняти валюту по індивідуальному курсу. З автосалонами зручно так розраховуватися


Ну якщо для Вас роблять індивідуальний курс, то скоріш за всього що Ви дуже важливий клієнт в Банку)
та робили для людей навіть майже "з вулиці" (раніш, до 2022). Треба було спитати.
flysoulfly
 
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