|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 сер, 2025 09:34
aanonimovic594 написав:
Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Не подобається - що довідки про доходи (для оформлення кредиту чи підняття ліміту переказів на місяць) банк хоче отримувати тільки у відділенні, електронним чином відправити (з єлектронним підписом чи ще якось) їм не підходить на відміну від ПУМБ, Приват, Сенс, Райффайзен та інших.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1765 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:16
Ці дикуни кешбек нараховують не по факту ініціації розрахунку та блокування коштів, а по факту їх списання.
Якщо ви сплачуєте щось через інтернет в останній тиждень календарного місяця - запийте водою за ваш кешбек.
Фірмові дятли працюють.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 21:25
idealstorm Було, що щось кешбечне оплачував в кінці місяця через термінал, але кешбек приходив наступного по відповідній ставці попереднього.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7074
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|