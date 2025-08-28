RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
17
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 09:34

Re: Акордбанк

  aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?

Не подобається - що довідки про доходи (для оформлення кредиту чи підняття ліміту переказів на місяць) банк хоче отримувати тільки у відділенні, електронним чином відправити (з єлектронним підписом чи ще якось) їм не підходить на відміну від ПУМБ, Приват, Сенс, Райффайзен та інших.
foxluck
 
Повідомлень: 562
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1765 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:03

  foxluck написав:
  aanonimovic594 написав:Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?

Не подобається - що довідки про доходи (для оформлення кредиту чи підняття ліміту переказів на місяць) банк хоче отримувати тільки у відділенні, електронним чином відправити (з єлектронним підписом чи ще якось) їм не підходить на відміну від ПУМБ, Приват, Сенс, Райффайзен та інших.


Хмм, дякую Вам велике за думку) :mrgreen:
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:16

Re: Акордбанк

Ці дикуни кешбек нараховують не по факту ініціації розрахунку та блокування коштів, а по факту їх списання.
Якщо ви сплачуєте щось через інтернет в останній тиждень календарного місяця - запийте водою за ваш кешбек.
Фірмові дятли працюють.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:25

idealstorm Було, що щось кешбечне оплачував в кінці місяця через термінал, але кешбек приходив наступного по відповідній ставці попереднього.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7074
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3561)
28.08.2025 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.