Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:05
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5905046:kingkongovets"]так хто тут передбачив падіння 2008го?
В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый
так ви встигли скинутись по оверпрайсу?
за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом
але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?
хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?
хто очікував такий масовий попит під час війни?
і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно
але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?
ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте
ось я і дивуюсь
З літа 2008 інвест нерухомості не мав.
За часів великої інфляції повинен буди якісь орієнтир? яка альтернатива золоту?
Кожне покоління критикує молодь. Це нормально.
Українська молодь хоче все і відразу. Це відрізняє від європейців.
Реальна рентабельність оренди в Києві 3-5% їх дивує. Перераховують і думають що щось з калькулятором. Потім розуміють що щось щось орендодавцями.[/quote]3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»
в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз
kingkongovets
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:06
kingkongovets написав:
3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»
в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз
Все. Великі квартири можуть 1,5-2% показати.
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
В Грейті математика ще складніша
ТТ в плані оренди то просто лоходром для інвестора.
UA
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:13
UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.
бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне коло
гарантовані 10% річних і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша
kingkongovets
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:24
kingkongovets написав:
UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.
бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни
, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне кологарантовані 10% річних
і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша
Для чого це мені?
ТЦКашнику з легкими грошима напевно зайде
Точно КК АН відкрив
UA
Додано: Сер 05 лис, 2025 15:51
kingkongovets написав:
та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш
Такий бусік у мене згорить там, де зупинився. Включно з усім його вмістимим. До бандитів у мене безкомпромісне ставлення.
won
Додано: Сер 05 лис, 2025 16:07
UA написав:
Для чого це мені?
ТЦКашнику з легкими грошима напевно зайде
Точно КК АН відкрив
а для чого байки про максимальну рентабельність на рівні 3-5%%?
зи: ви здивуєтесь як зараз багато є можливостей заробити і без служби в тцк, обʼєктивно працюючи на обороноздатність країни
kingkongovets
Додано: Сер 05 лис, 2025 16:13
won написав: kingkongovets написав:
та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш
Такий бусік у мене згорить там, де зупинився. Включно з усім його вмістимим. До бандитів у мене безкомпромісне ставлення.
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
kingkongovets
