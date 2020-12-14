UA написав:

kingkongovets написав: UA написав: [quote="5905046:kingkongovets"]так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...

Відповідно тільки доларовий кеш.

так ви встигли скинутись по оверпрайсу?за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесомале то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?хто очікував такий масовий попит під час війни?і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильноале ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєтеось я і дивуюсь