Інформаційна картка банку
Архів теми
Альтбанк
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14
Альтбанк
Інформаційна картка банку
Архів теми
Альтбанк
Додано: Чет 03 лис, 2022 20:04
Ой, буду первым
Если кто по неопытности или любопытству захочет стать клиентом этой банки, то лучше воспользоваться отделением на Вузовской.
Вовчка это дичь, что локация, что отделение.
|