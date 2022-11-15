Інформаційна картка банку
Архів теми
Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14
Альтбанк
Інформаційна картка банку
Архів теми
Альтбанк
Додано: Чет 03 лис, 2022 20:04
Ой, буду первым
Если кто по неопытности или любопытству захочет стать клиентом этой банки, то лучше воспользоваться отделением на Вузовской.
Вовчка это дичь, что локация, что отделение.
Додано: Вів 15 лис, 2022 02:58
А есть инфо о том, как они отдают социальный доллар? Да и обычный доллар тоже? А то ветка просто зашкаливает по количеству ответов) даже не ясно, как они с гривной работают)
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
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