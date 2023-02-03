RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альтбанк

Альтбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альтбанк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:25

  Ромасик написав:
  iurii44 написав:По конвертационному депозиту не дают Депозитный договор с номером и датой в валюте. Выдают только вашу Заяву о присоединении , а вот о решении банка удовлетворить вашу заяву в ней ни слова.

А что творится в ИБ, вообзе ужос.

есть там нужное слово,
то клиенты еще не все слова знают
J
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:01

J да, как для банка с 1,5 отделениями вполне норм приложуха. Сенсу еще учиться и учиться. И всяким гайбоксам.

Меня слово депозитные транши удивило.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:28

  Ромасик написав:Меня слово депозитные транши удивило.

банки это слово для юрлиц придумали
т.к. про открытие депозитного счета юрика им надо сообщать в налоговую
а про размещение депозитного транша - нет
J
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (140)
03.02.2023 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.