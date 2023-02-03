есть там нужное слово,
то клиенты еще не все слова знают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:25
есть там нужное слово,
то клиенты еще не все слова знают
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:01
J да, как для банка с 1,5 отделениями вполне норм приложуха. Сенсу еще учиться и учиться. И всяким гайбоксам.
Меня слово депозитные транши удивило.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:28
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