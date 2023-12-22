Альтбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:01
J да, как для банка с 1,5 отделениями вполне норм приложуха. Сенсу еще учиться и учиться. И всяким гайбоксам. Меня слово депозитные транши удивило.
Ромасик
Повідомлень: 6054
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 818 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:28
Ромасик написав:
Меня слово депозитные транши удивило.
банки это слово для юрлиц придумали
т.к. про открытие депозитного счета юрика им надо сообщать в налоговую
а про размещение депозитного транша - нет
J
Повідомлень: 6052
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 326 раз.
Профіль
Додано: Пон 30 жов, 2023 09:16
как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
vitaliiangel
Повідомлень: 21330
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 30 жов, 2023 09:33
vitaliiangel написав:
как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
Где вы этот банк откопали?
Investor_K
Повідомлень: 9366
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
Профіль
Додано: Пон 30 жов, 2023 09:41
Investor_K написав: vitaliiangel написав:
как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
Где вы этот банк откопали?
https://www.altbank.ua/for-individuals
до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь. Это заморозить 1300 уе и ходить туда каждый день снимать по капельке. Оно того не стоит.
vitaliiangel
Повідомлень: 21330
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 30 жов, 2023 09:44
vitaliiangel написав:
до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь.
И это все ради 11-12000 грн?
Investor_K
Повідомлень: 9366
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
Профіль
Додано: Пон 30 жов, 2023 09:54
Investor_K написав: vitaliiangel написав:
до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь.
И это все ради 11-12000 грн?
не только. Во первых, азарт спортлото с рисками на порядок ниже, чем на форексе. Во вторых, если маржа или лимит 50к вырастет, у меня в портфеле 20 готовых банков, где я смогу сделать обмен в течении 5-30 минут, так как я уже их клиент. В третьих, 20 банков это 3 дня работы (если есть гривна сразу посетить 6 банок), 12 тыс за 3 дня точно мало? люди целый месяц за 12к на работу ходят.
vitaliiangel
Повідомлень: 21330
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 30 жов, 2023 11:08
vitaliiangel написав:
как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
На ул. Вузовской - мин.30, выдают сразу.
Ltava
Повідомлень: 100
З нами з: 12.07.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 лис, 2023 11:07
Ltava написав: vitaliiangel написав:
как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
На ул. Вузовской - мин.30, выдают сразу.
По доларах все добре,по євро не питався, рахунки у всіх валютах,обмін не більше 30 хвилин
sens
Повідомлень: 15124
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 825 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 22 гру, 2023 07:43
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... j-bank.htm
є питання у цього банка. Якщо готівкою поповнюєте,а тут вирішили безготівково,без проблем не пройде. Нагадую що СЕП тут в межах 200000 грн безкоштовно
sens
Повідомлень: 15124
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 825 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор