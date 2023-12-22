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Обслуговування в українських
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Альтбанк

Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Альтбанк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:01

J да, как для банка с 1,5 отделениями вполне норм приложуха. Сенсу еще учиться и учиться. И всяким гайбоксам.

Меня слово депозитные транши удивило.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:28

  Ромасик написав:Меня слово депозитные транши удивило.

банки это слово для юрлиц придумали
т.к. про открытие депозитного счета юрика им надо сообщать в налоговую
а про размещение депозитного транша - нет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 09:16

как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 09:33

  vitaliiangel написав:как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?

Где вы этот банк откопали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 09:41

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?

Где вы этот банк откопали?

https://www.altbank.ua/for-individuals

до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь. Это заморозить 1300 уе и ходить туда каждый день снимать по капельке. Оно того не стоит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 09:44

Re: Альтбанк

  vitaliiangel написав:до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь.
И это все ради 11-12000 грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 09:54

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:до 20 не хватает одного. Думаю приват делать, поликом или эту экзотику? приват не хочу потому что в кассе мусор который потом по 34 не сдашь.
И это все ради 11-12000 грн?
не только. Во первых, азарт спортлото с рисками на порядок ниже, чем на форексе. Во вторых, если маржа или лимит 50к вырастет, у меня в портфеле 20 готовых банков, где я смогу сделать обмен в течении 5-30 минут, так как я уже их клиент. В третьих, 20 банков это 3 дня работы (если есть гривна сразу посетить 6 банок), 12 тыс за 3 дня точно мало? люди целый месяц за 12к на работу ходят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 11:08

  vitaliiangel написав:как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
На ул. Вузовской - мин.30, выдают сразу.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:07

  Ltava написав:
  vitaliiangel написав:как долго длиться обмен? за час можно справится? выдают сразу или надо ещё раз приходить?
На ул. Вузовской - мин.30, выдают сразу.

По доларах все добре,по євро не питався, рахунки у всіх валютах,обмін не більше 30 хвилин
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 07:43

Фінмоніторинг

https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... j-bank.htm є питання у цього банка. Якщо готівкою поповнюєте,а тут вирішили безготівково,без проблем не пройде. Нагадую що СЕП тут в межах 200000 грн безкоштовно
sens
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