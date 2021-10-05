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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:02

  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.
sens
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Повідомлень: 17618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 941 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:32

  sens написав:
  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.
Я також колекціоную банківські картки
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 894 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:46

  Investor_K написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.[/quote] Я також колекціоную банківські картки[/quote]
Мені цікаво з точки зору привабливості отримати відсотки на картку чим періодично їздити до відділення
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17618
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:57

  sens написав:
  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.

Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.
Feh14
 
Повідомлень: 132
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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