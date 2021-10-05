Асвіо Банк

Feh14 написав:
https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank
Без фізичного пластику не цікаво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2024 21:02
Без фізичного пластику не цікаво.
Додано: Суб 07 вер, 2024 21:32
Я також колекціоную банківські картки
Додано: Суб 07 вер, 2024 21:46
Без фізичного пластику не цікаво.[/quote] Я також колекціоную банківські картки[/quote]
Мені цікаво з точки зору привабливості отримати відсотки на картку чим періодично їздити до відділення
Додано: Суб 07 вер, 2024 21:57
Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.
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