Асвіо Банк

Які відсотки?[/quote]
15,75, 94 дні, щомісячно.[/quote]
Вже впали до "нецікавих". [/quote]
Підняли до цікавих...[/quote]
Амо підступний[/quote]
Про підступність, будь ласка, більш детально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31
Які відсотки?[/quote]
15,75, 94 дні, щомісячно.[/quote]
Вже впали до "нецікавих". [/quote]
Підняли до цікавих...[/quote]
Амо підступний[/quote]
Про підступність, будь ласка, більш детально.
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