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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31

Які відсотки?[/quote]

15,75, 94 дні, щомісячно.[/quote]

Вже впали до "нецікавих". :wink:[/quote]
Підняли до цікавих...[/quote]
Амо підступний[/quote]

Про підступність, будь ласка, більш детально.
nord
 
Повідомлень: 487
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
  #<1234
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Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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