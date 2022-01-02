RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Асвіо Банк

Асвіо Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31

Про підступність, будь ласка, більш детально.
nord
 
Повідомлень: 494
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 07:19

Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
nord
 
Повідомлень: 494
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 142, 143, 144
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1436 673400
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 жов, 2024 20:30
deneg net
UGB еко банк країни 1 ... 124, 125, 126
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1258 252836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2024 16:25
KVV
Ідея Банк 1 ... 65, 66, 67
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
664 411230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2024 23:22
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Асвіо Банк (32)
27.10.2024 06:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.