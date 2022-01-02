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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:31
Про підступність, будь ласка, більш детально.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 07:19
Ставка 16.25% на 186 днів з щомісячною виплатою. При цьому кошти заходять на поточний рахунок і отримуються в касі, що не дуже зручно...
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nord
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- Повідомлень: 494
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
1
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