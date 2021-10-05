RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Асвіо Банк

Асвіо Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:24

  nord написав:
  asd написав:і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку

До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку. :?:

Картка amo – кредитна картка, емітована Банком у віртуальному вигляді або на фізичному носії, до Рахунку, відкритого Клієнту, який приєднався до цього Договору на підставі Заяви про приєднання за формою, наведеною в Додатку 5, 5а до ДКБО

Інформація про надавача платіжних послуг
Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» Скорочене найменування банку: АТ «АСВІО БАНК»

Клієнт, який приєднався до умов цього ДКБО, і який є клієнтом неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», надає Банку Заяву (Додаток 21 до Договору) для отримання на рахунки, відкриті Клієнту за цим Договором, коштів з поточного рахунку за договором банківського рахунку або повернення вкладу та сплати процентів на вклад за договором банківського вкладу (депозиту), укладеним з неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зобов’язання за яким передані на користь приймаючого АТ «АСВІО БАНК». 17 Вказана Заява (Додаток 21 до Договору) містить доручення та згоду Клієнта на виконання кожної платіжної операції з перерахування коштів на рахунки, відкриті за цим Договором, за реквізитами, зазначеними у Заяві. Банк зобов’язаний забезпечити виконання платіжної(их) операції(ій), вказаної(их) в Заяві, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати її отримання Банком.
asd
 
Повідомлень: 58
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:38

Колеги, хтось замовляв фізичну картку? Якщо так, через який час отримали?
Annet_
 
Повідомлень: 464
З нами з: 29.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 05:24

Алилуя
Feh14
 
Повідомлень: 177
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:55

  Feh14 написав:Алилуя

виплатили кошти з поточного рахунку

продовжую чекати виплати депозиту
asd
 
Повідомлень: 58
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:03

В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
la9
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 02.07.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 148, 149, 150
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1496 980176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2025 11:47
Lost
Креді Агріколь Банк 1 ... 25, 26, 27
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
264 115517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 14:44
Amethyst
Юнекс Банк 1 ... 140, 141, 142
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1416 497718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 13:12
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Асвіо Банк (64)
13.02.2025 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.