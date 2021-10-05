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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:24

  nord написав:
  asd написав:і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку

До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку. :?:

Картка amo – кредитна картка, емітована Банком у віртуальному вигляді або на фізичному носії, до Рахунку, відкритого Клієнту, який приєднався до цього Договору на підставі Заяви про приєднання за формою, наведеною в Додатку 5, 5а до ДКБО

Інформація про надавача платіжних послуг
Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» Скорочене найменування банку: АТ «АСВІО БАНК»

Клієнт, який приєднався до умов цього ДКБО, і який є клієнтом неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», надає Банку Заяву (Додаток 21 до Договору) для отримання на рахунки, відкриті Клієнту за цим Договором, коштів з поточного рахунку за договором банківського рахунку або повернення вкладу та сплати процентів на вклад за договором банківського вкладу (депозиту), укладеним з неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зобов’язання за яким передані на користь приймаючого АТ «АСВІО БАНК». 17 Вказана Заява (Додаток 21 до Договору) містить доручення та згоду Клієнта на виконання кожної платіжної операції з перерахування коштів на рахунки, відкриті за цим Договором, за реквізитами, зазначеними у Заяві. Банк зобов’язаний забезпечити виконання платіжної(их) операції(ій), вказаної(их) в Заяві, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати її отримання Банком.
asd
 
Повідомлень: 58
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:38

Колеги, хтось замовляв фізичну картку? Якщо так, через який час отримали?
Annet_
 
Повідомлень: 464
З нами з: 29.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 05:24

Алилуя
Feh14
 
Повідомлень: 177
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:55

  Feh14 написав:Алилуя

виплатили кошти з поточного рахунку

продовжую чекати виплати депозиту
asd
 
Повідомлень: 58
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:03

В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
la9
 
Повідомлень: 2708
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:49

Теперь другая беда. Не получается сделать оплату в интернете с карты амо. Просто никак. И поддержка пока помочь не может. У кого-то была такая проблема, как-то решили?
Тяжело все идет с этим банком
la9
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 02.07.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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