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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 12:47

kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
Andrew_LV
 
Повідомлень: 44
З нами з: 04.01.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03

  Andrew_LV написав:kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
за 1.3% ? :shock:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
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3
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10
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:20

  Amethyst написав:
  Andrew_LV написав:kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
за 1.3% ? :shock:

Звідки 1.3%?
Andrew_LV
 
Повідомлень: 44
З нами з: 04.01.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 14:03

  Andrew_LV написав:
  Amethyst написав:
  Andrew_LV написав:kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
за 1.3% ? :shock:

Звідки 1.3%?

ну в мене Рево просить 1.3% за поповнення з інвалютних укркарт (
Хоча це може із-за того, шо у мене недавня укр-реєстрація застосунку (
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:28

Re: Банк Альянс

А як цю комісію можна побачити?Заради цікавості спробував в застосунку револют поповнити(через гпей як пропонувало) з білої карти моно, так моно не дало і комісію написало 4%.
посетитель
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 217 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 16:38

  посетитель написав:А як цю комісію можна побачити?Заради цікавості спробував в застосунку револют поповнити(через гпей як пропонувало) з білої карти моно, так моно не дало і комісію написало 4%.

Шо з білої? З валютної треба.
Ну в мене прям поверх екрану вилазить повідомлення. Але скрініть забороняє
Ще залежить від реєстрації клієнта: Україна або закордон, в цьому році чи 5 років тому )))
До речі, Моня ж вміє і сам відправляти, за 1% з валютної
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 489 раз.
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  #<1 ... 140141142143
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