|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 тра, 2025 12:47
kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03
Додано: Суб 17 тра, 2025 13:20
Додано: Суб 17 тра, 2025 14:03
Додано: Суб 17 тра, 2025 15:28
Re: Банк Альянс
А як цю комісію можна побачити?Заради цікавості спробував в застосунку револют поповнити(через гпей як пропонувало) з білої карти моно, так моно не дало і комісію написало 4%.
Додано: Суб 17 тра, 2025 16:38
Шо з білої? З валютної треба.
Ну в мене прям поверх екрану вилазить повідомлення. Але скрініть забороняє
Ще залежить від реєстрації клієнта: Україна або закордон, в цьому році чи 5 років тому )))
До речі, Моня ж вміє і сам відправляти, за 1% з валютної
|