Шеф не розкриває секретів, а ми, прості люди, не знаємо, як одразу злити таку суму. Хоч натякніть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:14
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:41
Re: Банк Альянс
Це треба у пана Квадро питати поки його фінмону не залочив )
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:31
Re: Банк Альянс
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