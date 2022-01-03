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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:14

  Amethyst написав:Та витрачайте зразу весь ліміт!

Шеф не розкриває секретів, а ми, прості люди, не знаємо, як одразу злити таку суму. Хоч натякніть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:41

Re: Банк Альянс

Це треба у пана Квадро питати поки його фінмону не залочив )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:31

Re: Банк Альянс

  1finanсier написав:Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?

вони за весь перший квартал за КОЖНУ транзакцію попросили детальне пояснення і документи

і дали на це...

1 день

звісно послав їх
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:49

  quadro_tony_da написав:
  1finanсier написав:Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?

вони за весь перший квартал за КОЖНУ транзакцію попросили детальне пояснення і документи

і дали на це...

1 день

звісно послав їх

І яка процедура у них? Щось підписували (ну там про розрив відносин) чи просто дійсно помахали один одному ручками, банк сам все позакривав і все?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:20

1finanсier ніякої процедури, просто в додатку зникли картки і все
quadro_tony_da
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