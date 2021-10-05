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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:53

Re: Банк Альянс

Теж це відмітив :).Покупка Державних ЦП дуже ризикова і незрозуміла операція для банка яка потребує обмеження.Приїхали

А ще у них п2п 100 тис на місяць, а по СЕПу 50.
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  #<1 ... 143144145146
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