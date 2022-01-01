Теж це відмітив .Покупка Державних ЦП дуже ризикова і незрозуміла операція для банка яка потребує обмеження.Приїхали
А ще у них п2п 100 тис на місяць, а по СЕПу 50.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:53
Re: Банк Альянс
Теж це відмітив .Покупка Державних ЦП дуже ризикова і незрозуміла операція для банка яка потребує обмеження.Приїхали
А ще у них п2п 100 тис на місяць, а по СЕПу 50.
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:29
Re: Банк Альянс
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:38
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:57
Re: Банк Альянс
serzh, давно вже ні.
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47
Howl
Дякую шановній спільноті за науку. Давно не був, а дарма, бо тут як завжди приємно та корисно. Все буде Україна!
Додано: Сер 16 лип, 2025 18:06
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ПС. Правда при онлайн-обміні забувають провести сам переказ, нарахувати кешбек...
А таак: ти диви шо налабали ))
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