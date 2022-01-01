RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 17:39

  ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком.
Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла.
Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн.
Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие.
Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?

Судя по тарифам - нет.
Проценти за користування недозволеною овердрафтною заборгованістю, річних 0,0001%
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 19:56

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком.
Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла.
Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн.
Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие.
Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?

Вітаємо!
Нам шкода, що ця ситуація вплинула на Ваше враження про Райф. Згідно умов тарифів, якщо переказ Ви здійснюєте з сервісу інших банків, за таку операцію передбачена комісія у розмірі 1% + 5 грн для дебетових рахунків та 4% для кредитних.
Комісії за такі операції списуються тільки після того, як сервіс з якого здійснювався переказ, підтвердить повністю успішну операцію.
Що стосується комісії за недозволений овердрафт ("мінус" на дебетовому рахунку), вона складає 0,0001% річних.
Ознайомитись детальніше з тарифами Ви можете за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25062025.pdf
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:28

  ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком.
Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла.
Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн.
Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие.
Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?

Ну шо, банк показал себе неплохо.
После обращения на ГЛ в течении нескольких часов 10 грн. вернули взад.
Но на будущее посоветовали штудировать тарифы.
Спасибо, банк с человеческим лицом, шо сказать.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:54

Re: Райффайзен Банк

Чому банк заздалегідь не попереджає про технічні роботи?

За тиждень, коли треба було скористатись, вони вже були ДВА рази, і це тільки тоді коли було явно НЕ можливо провести операцияю через "найтехнологічніший і найстабільніший" MyRaif. Причому ці технічні роботи проводяться з максимальним маскуванням НЕ робочого застосунку, і виявити їх можна виключно на останньому етапі операції.

"Це МЄРЗОСТЬ!" (с) по відношенню до своїх клієнтів.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:38

_Mykola_
Добрий день!

Ми щиро шкодуємо, що під час використання застосунку у Вас виникли проблеми. На жаль, технічні труднощі іноді трапляються, і система може давати збій, про який ми не можемо заздалегідь знати. Щиро перепрошуємо за всі незручності, які ви могли відчути в цей час.

Задоволення клієнта є для нас пріоритетом, і ми працюємо над тим, щоб покращити сервіс. Сподіваємось на Ваше розуміння💛

З повагою та турботою, фахівець Альона
  #<1 ... 265266267268
