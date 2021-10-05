Чи операторів не достали люди які телефонують з питання поповнення казино, і як їх фінансовий моніторинг регулює такий потік людей, які грають у казино..., всім вже відомо що майже всі банки намагаються відхрещюватись від казино, оскільки постійно у всіх клієнтів треба просити довідки про виграші, а казино їх надають 30 днів і тільки якщо сам банк попросить і треба надавати прям докази того, що банк попросив довідку цю. Також банк напряму не каже що вона для казино, хоча і реклама їх картки на кожному сайті з серіалами і позаду "піраміди" і подібні тригери, які натякають на казино
klug написав:Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому
Зараз у мене встановлено старий і новий додатки. В старому депозит, картка, на яку відсотки нараховуються...
В новому нема нічого (тільки пропонує відкрити картки, рахунок ФОП). Як же має бути, коли старий перестане працювати, якщо інформації із старого нема в новому додатку?
У мене у обох застосунках видно усі картки, але вони плутаються у картках один одного. У новому Персональна та Скарбничка обидві називаються "Проста", а у старому застосунку Стартова та Цільова відображаються без скінів.