RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:32

Re: Банк Альянс

Дуже цікаво на рахунок ігрової картки.

Чи операторів не достали люди які телефонують з питання поповнення казино, і як їх фінансовий моніторинг регулює такий потік людей, які грають у казино..., всім вже відомо що майже всі банки намагаються відхрещюватись від казино, оскільки постійно у всіх клієнтів треба просити довідки про виграші, а казино їх надають 30 днів і тільки якщо сам банк попросить і треба надавати прям докази того, що банк попросив довідку цю. Також банк напряму не каже що вона для казино, хоча і реклама їх картки на кожному сайті з серіалами і позаду "піраміди" і подібні тригери, які натякають на казино
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 00:40

Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?
klug
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:20

  klug написав:Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?


Хммм) цікаво, але думаю що зможуть, це не дуже складно
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 17:20

  klug написав:Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?



що такого банк додасть що аж треба цілий новий додаток?
це ж купа грошей якщо робити з 0
greenozon
 
Повідомлень: 16721
З нами з: 01.06.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:50

  greenozon написав:що такого банк додасть що аж треба цілий новий додаток?
це ж купа грошей якщо робити з 0

Ну капець, банка у всіх своїх замовних матеріалах розповідає, який у неї унікальний новий застосунок з неповторними ідеями, а Ви задаєте такі питання.
От з перших рук: https://biz.nv.ua/ukr/markets/alyans-ba ... 71692.html

А взагалі, мода все переписувати докотилася вже до найконсервативніших банок на кшталт Кредо та Сибаса.
klug
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 11:32

  klug написав:Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?


Зараз у мене встановлено старий і новий додатки.
В старому депозит, картка, на яку відсотки нараховуються...

В новому нема нічого (тільки пропонує відкрити картки, рахунок ФОП). Як же має бути, коли старий перестане працювати, якщо інформації із старого нема в новому додатку?
Hennady
 
Повідомлень: 541
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 11:45

Re: Банк Альянс

  Hennady написав:картка, на яку відсотки нараховуються...
Это какой продукт?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 30.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 12:12

  Кащей написав:
  Hennady написав:картка, на яку відсотки нараховуються...
Это какой продукт?

Тарифний пакет "Персональний"
Hennady
 
Повідомлень: 541
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 20:00

  Hennady написав:
  klug написав:Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?


Зараз у мене встановлено старий і новий додатки.
В старому депозит, картка, на яку відсотки нараховуються...

В новому нема нічого (тільки пропонує відкрити картки, рахунок ФОП). Як же має бути, коли старий перестане працювати, якщо інформації із старого нема в новому додатку?

У мене у обох застосунках видно усі картки, але вони плутаються у картках один одного. У новому Персональна та Скарбничка обидві називаються "Проста", а у старому застосунку Стартова та Цільова відображаються без скінів.
klug
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:15

Відмова при оплаті Стартовою на PayHub

Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Doda
 
Повідомлень: 203
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 144145146147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UGB еко банк країни 1 ... 133, 134, 135
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1349 294032
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 сер, 2025 14:57
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 153, 154, 155
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1544 1033389
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 сер, 2025 09:02
Leritta
Банк Восток 1 ... 15, 16, 17
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
165 142743
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 сер, 2025 17:33
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1343)
10.08.2025 16:33
Ринок ОВДП (9442)
10.08.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.