Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 22:14

RaifHelp
Цікаво, люди які ставлять завдання розробникам, пишуть код та тестують застосунок для клієнтів... Ці всі "продвинуті іннваційні та проФФесійні" "експерти" хоч на мить задумуються про те, як зробити застосунок нативно зрозумілим та зручним для користувачів?
1. Чому базовий функціонал роботи з картками та рахунками, наприклад відкриття нового рахунку з карткою, схований за "зрозумілою" тільки розробникам іконкою, і може бути знайдений користувачами випадково, або тільки після звернення до підтримки?

2. Це ж яку треба було мати хворобливу фантазію, щоб елементарний функціонал онлайн обміну валют аж з двома варіантами лімітів купівлі, на рахунок та на депозит зробити так бездарно?
Навіщо на одному екрані давати курси валют, ліміти та використані ліміти по категоріям (поточний рахунок, депозит) які не зробити наприклад клікабельними для переходу на обмін, а всю логіку повісити на кнопку обміну, яка працює... трошки "по-дибільному"... оцінюючи величину ліміту для купівлі на поточний рахунок, і якщо він вище, то викидає опцію купівлі на депозит, якщо менше, то йде купівля на поточний і опції вибору на депозит немає... Невже ні в кого не виникло питання, що така реалізація накладає купу обмежень щодо функціоналу для клієнтів???

Люди, зробіть клікабельними оті рядки з лімітами, або додайте туди радіокнопку для вибору куди купляти, щоб розвантажити оту кнопку купівлі яка у Вас відповідає ЗА ВСЕ та ще і відсікає можливість вибору, це дасть прозорість у роботі та інтуїтивно зрозумілий для Ваших користувачів інтерфейс і не буде створювати відчуття курсової роботи студентів...

Оксана, Альона скопіюйте цим людям текст опису того неподобства, яке вони реалізували для клієнтів, може у людей хоча б краплина отієї професійної честі та совісті прокинеться... та вони перероблять хоча б маленьку частинку на клієнтоорієнтований підхід... :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5638
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 01:15

Оксана, Альона ,Інна, Валерія, Ксенія, розробники, тестувальники, проєктні менеджери, продакт оунери, бізнес оунери, CIO - 🤡
citramon
 
Повідомлень: 793
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 12:52

Re: Райффайзен Банк

  Arbitr написав:Ця карта може бути запропонована тільки клієнтам з преміум пакетом?
Чи, можливо, окрема?

Вітаємо!
Картка "100 днів 2.0 Premium" призначена для клієнтів з рахунками в одному з преміальних тарифів, а звичайну "100 днів 2.0" може оформити будь-який клієнт, що має кредитну пропозицію.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 238
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:05

Re: Райффайзен Банк

  _Mykola_ написав:Цікаво, люди які ставлять завдання розробникам, пишуть код та тестують застосунок для клієнтів... Ці всі "продвинуті іннваційні та проФФесійні" "експерти" хоч на мить задумуються про те, як зробити застосунок нативно зрозумілим та зручним для користувачів?
1. Чому базовий функціонал роботи з картками та рахунками, наприклад відкриття нового рахунку з карткою, схований за "зрозумілою" тільки розробникам іконкою, і може бути знайдений користувачами випадково, або тільки після звернення до підтримки?

2. Це ж яку треба було мати хворобливу фантазію, щоб елементарний функціонал онлайн обміну валют аж з двома варіантами лімітів купівлі, на рахунок та на депозит зробити так бездарно?
Навіщо на одному екрані давати курси валют, ліміти та використані ліміти по категоріям (поточний рахунок, депозит) які не зробити наприклад клікабельними для переходу на обмін, а всю логіку повісити на кнопку обміну, яка працює... трошки "по-дибільному"... оцінюючи величину ліміту для купівлі на поточний рахунок, і якщо він вище, то викидає опцію купівлі на депозит, якщо менше, то йде купівля на поточний і опції вибору на депозит немає... Невже ні в кого не виникло питання, що така реалізація накладає купу обмежень щодо функціоналу для клієнтів???

Люди, зробіть клікабельними оті рядки з лімітами, або додайте туди радіокнопку для вибору куди купляти, щоб розвантажити оту кнопку купівлі яка у Вас відповідає ЗА ВСЕ та ще і відсікає можливість вибору, це дасть прозорість у роботі та інтуїтивно зрозумілий для Ваших користувачів інтерфейс і не буде створювати відчуття курсової роботи студентів...

Оксана, Альона скопіюйте цим людям текст опису того неподобства, яке вони реалізували для клієнтів, може у людей хоча б краплина отієї професійної честі та совісті прокинеться... та вони перероблять хоча б маленьку частинку на клієнтоорієнтований підхід...

Вітаємо!
Дякуємо вам за такий детальний відгук. Цінуємо, що Ви знайшли час поділитися своїми думками про наш застосунок. Ваші зауваження є надзвичайно важливими для нас, оскільки вони допомагають нам покращувати наші послуги та створювати більш зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Ваша критика щодо прихованого функціоналу, зокрема відкриття нового рахунку з карткою, дійсно заслуговує на увагу. Ми розуміємо, що важливо, щоб основні функції були легко доступними для всіх користувачів, а не лише для тих, хто знайомий з системою. Ми обов’язково розглянемо можливість покращення навігації в нашому застосунку.
Що стосується процесу онлайн обміну валют, Ваше зауваження про складність та незручність реалізації також не залишиться поза увагою. Ми прагнемо забезпечити простоту та зрозумілість у всіх функціях, і Ваші пропозиції про клікабельні елементи та радіокнопки для вибору напрямку обміну є надзвичайно конструктивними. Це дійсно дозволить зробити процес більш прозорим і зручним для користувачів.
Ми обов’язково передамо ваші коментарі нашій команді розробників. Сподіваємось, що зможемо виправити недоліки та покращити досвід використання застосунку. Якщо у вас є додаткові пропозиції або питання, ми завжди до них відкриті. Запрошуємо приєднатися до спільноти тестерів у https://raiffeisen.ua/community , де Ви можете вносити свої побажання та пропозиції напряму команді "MyRaif".
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 238
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
